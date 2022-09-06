Встроенная графика Intel получила значительный прирост производительности

Грядущий iGPU Raptor Lake 13-го поколения от Intel по-прежнему демонстрирует впечатляющие улучшения по сравнению с предложениями Vega от AMD. Инсайдер Benchleaks обнаружил результат теста OpenCL в базе данных Geekbench, который показывает оценку OpenCL Intel Core i9-13900. Оценка была опубликована на интегрированном графическом процессоре Intel UHD с 32 исполнительными блоками или 256 ядрами и тактовой частотой 1650 МГц, что на 100 МГц выше, чем у iGPU 12-го поколения, максимальная частота которых на Core i9-12900K составляла 1550 МГц. Это улучшение тактовой частоты на 6,5% по сравнению с частью 12-го поколения и должно помочь обеспечить достойный прирост производительности. Что касается самого теста, iGPU Intel UHD на процессоре Raptor Lake 13-го поколения набрал 9498 баллов.

Для сравнения, интегрированный графический процессор AMD Radeon Vega 10 набирает около 9400-9600 баллов, так что это достойный показатель производительности для чипа Raptor Lake, но если мы сравним его с графическим чипом UHD 770 (12900K), это всего лишь 3% улучшения производительности. Как видите, у Intel впереди еще долгий путь, и AMD пока не останавливается. Их iGPU будут обновлены до RDNA 3 в следующем поколении (Phoenix Point), и даже процессоры Ryzen 7000 будут оснащены ядрами RDNA 2, хотя и всего с двумя вычислительными блоками. Таким образом, iGPU 14-го поколения Meteor Lake действительно должны обеспечить значительный прирост производительности, если Intel хочет установить какую-то конкуренцию в сегменте интегрированной графики.