WD считает, что PLC-накопителей до 2025 года не будет

Флэш-память Penta level cell (PLC) может стать следующим логическим шагом для SSD, но Western Digital, например, не думает, что технология будет готова к использованию как минимум до 2025 года. Причина задержки заключается в том, что потребуются более новые и более мощные контроллеры, чтобы сделать переход на PLC целесообразным. Самая популярная технология хранения, используемая в настоящее время в твердотельных накопителях, — это флэш-память TLC, которая использует восемь уровней напряжения для хранения трех битов на ячейку. Флэш-память с четырехуровневой ячейкой QLC использует 16 уровней напряжения для хранения четырех битов на ячейку, но требует расширенной коррекции ошибок наряду с выравниванием износа и избыточным выделением ресурсов для максимального увеличения срока службы.

32 уровня напряжения, необходимые для флэш-памяти PLC, потребуют еще более качественного исправления ошибок, что, в свою очередь, требует более быстрых процессоров, лежащих в основе контроллеров. Эта новая технология флэш-памяти также потребует дополнительных ресурсов, исправления ошибок и выравнивания износа, чтобы увеличить емкость на 25%. Исходя из этого в компании Western Digital считают, что до 2025 года получить качественные накопители на памяти PLC не выйдет, а значит, нужно будет подождать твердотельных накопителей высокой ёмкости. Но, с другой стороны, до 25 года не так уж далеко, да и перспектива тоже отличная, особенно для тех, кто ещё не перешёл с HDD.