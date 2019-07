WD выпускает ускоренный SSD на 1 ТБ для Xbox One

Microsoft уже продает модели Xbox One с объемом памяти до 1 ТБ. Для людей, которым требуется еще больше места для хранения цифровых игр, называется Gaming Drive от Western Digital для Xbox One, который доступен объемом 500 ГБ и 1 ТБ. WD Gaming Drive Accelerated совместим с Xbox One S и Xbox One X. Предполагается, что модель емкостью 1 ТБ вмещает до 25 игр.

Western Digital заявила, что благодаря скорости чтения 400 МБ / с и «внутреннему тестированию» игровой накопитель Accelerated может ускорить загрузку на 50%. Размер игрового накопителя составляет 4 дюйма в ширину, 1,3 дюйма в глубину и 5 дюймов в высоту при весе примерно 0,24 фунта.