WDC объявляет о партнерстве с Huawei

Western Digital объявила о том, что Huawei выпустит свой жесткий диск с магнитной записью (SMR), с гелиевой основой - Ultrastar Hs14, это первый в отрасли 14 тирабайтный жесткий диск, предназначенный для требовательных приложений которые нуждаются в большом объеме передачи данных.Раннее внедрение SMR-накопителей Western Digital произошло благодаря Huawei, так как они открывают новые горизонты, оптимизируя облачное хранилище OceanStor 9000 предназначенное для последовательного использования данных в приложениях видеонаблюдения.