Wacom представила новые графические планшеты

Сегодня компания Wacom официально представила обновлённую линейку своих популярных графических планшетов Cintiq в новом дизайне и с улучшенными характеристиками. Визуально редизайн стал ближе к профессиональной серии Cintiq Pro 2022 года — планшеты теперь выглядят современнее, стали тоньше и получили более прямолинейные формы. Благодаря этому они стали удобнее для переноски и более привлекательны для художников-любителей и начинающих специалистов. Теперь в линейке доступны две версии — 16-дюймовая модель за 700 долларов и более крупная 24-дюймовая за 1300 долларов. Последняя немного превышает по габаритам своего предшественника с диагональю 22 дюйма. Дополнительно в серию добавили Cintiq 24 Touch за 1500 долларов — это версия с поддержкой мультитач-жестов вроде масштабирования, прокрутки и вращения.

Раньше эта функция была доступна только в топовых моделях Wacom. Хотя цены выросли по сравнению с предыдущим поколением (например, Cintiq 16 раньше стоил 650 долларов), обновлённые модели всё же заметно дешевле, чем устройства из линейки Pro, стартующей от 2500 долларов. При этом разрешение выросло с Full HD до 2K, покрытие цветового пространства sRGB — со старых 96% до полных 100%. Время отклика снизилось с 25 мс до 12 мс, плюс стеклянные экраны теперь матовые и имеют лёгкую текстуру, имитирующую бумагу, а уровень яркости увеличился до 290 нит у Cintiq 16 и 350 нит у 24-дюймовых моделей. Крутой апгрейд для дизайнеров и тех, кто только начал.
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