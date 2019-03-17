Walmart выпустит бюджетные планшеты на Android

Walmart планирует выпустить недорогой планшет под собственным брендом ONN. Устройство будет изготовлено китайским поставщиком на базе Android и будет ориентировано на детей. Его основным конкурентом станет Amazon, которая выпускает планшеты, такие как Fire HD, которые доступны в версии для детей. Тем не менее, планшеты Amazon работают на собственной Amazon Fire OS, вилке Android, и поэтому у них нет доступа ко всему спектру приложений Android. Если планшеты Walmart будут работать на Android это может быть ключевым преимуществом.

Грядущий планшет уже сертифицирован Федеральной комиссией по связи и скоро появится на рынке. Он будет оснащен 8-дюймовым экраном, процессором MediaTek MT8163, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ расширяемой памяти, а также будет иметь Android 9 Pie на борту.