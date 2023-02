Way of the Hunter получит крупное дополнение с Аляской

Можно с уверенностью сказать, что видеоигра Way of the Hunter является буквально лучшим симулятором охоты на современном рынке — она крайне привлекательная в графическом плане, проработанная до мельчайших деталей и очень разнообразная. Впрочем, разработчики не планируют останавливаться на достигнутом и активно работают над тем, чтобы игра была ещё лучше, так что уже 23 февраля проект получит крупное дополнение Aurora Shores, которое откроет для поклонников проекта возможность исследовать побережье Аляски. Геймеры смогут детально изучить новую и довольно интересную экосистему, побывать в различных заповедных уголках локации и опробовать расширенный арсенал охотничьего снаряжения. Что может быть лучше для тех, кто уже детально изучил каждый пиксель базовой версии? Впрочем, для поклонников оригинальной видеоигры Way of the Hunter тоже есть хорошие новости, потому что разработчики добавляют в свой симулятор охоты новое оружие — арбалеты. Это абсолютно бесшумное оружие для охоты, которое позволит не привлекать к себе лишнего внимания и действовать предельно незаметно, пока животные вокруг ничего не подозревают о происходящем. И, что тоже немаловажно, теперь игроки могут бесплатно загрузить дополнение UTV, которое выпустили совсем недавно, 19 января, чтобы проехаться по виртуальному миру на довольно быстром мотовездеходе — на нём можно проехать как по горам и склонам, так и по пересечённой местности. Самое время вооружаться и отправляться в путь.