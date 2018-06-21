Western Digital представляет накопители большей емкости для наблюдения

Чтобы помочь предприятиям индустрии видеонаблюдения осуществить переход на камеры со все более высокими разрешениями, а также на новые приложения, требующие аналитических вычислений на устройствах захвата видео в режиме реального времени, корпорация Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) расширила портфолио своих продуктов для систем наблюдения и представила накопитель с самой высокой в отрасли емкостью – 12 ТБ модель Western Digital Purple, которая разработана для систем видеонаблюдения с поддержкой глубокого обучения и построена с использованием эксклюзивной технологии AllFrame AI. Этот новейший накопитель в портфолио решений Western Digital для рынка систем наблюдения открывает новые возможности для индустрии за счет поддержки записи сразу нескольких видеопотоков высокого разрешения и одновременного доступа к записанному видео. Это позволяет использовать устройство в аналитических системах в том числе с применением технологий глубокого обучения. Данная функциональность была реализована специально для новых систем цифровой и сетевой видеозаписи с поддержкой искусственного интеллекта, которые позволяют в режиме реального времени обнаруживать искомые объекты и события непосредственно в той точке, где осуществляется запись, при этом такие системы способны продолжать обучение в фоновом режиме.

Кроме того, алгоритмы глубокого обучения не только умеют обнаруживать само движение, но и поддерживают расширенные функции, например, они способны распознавать лица или предсказывать поведение, что может использоваться в розничной торговле или в индустрии развлечений.Накопители Western Digital Purple емкостью 12 ТБ, созданные специально для работы в системах наблюдения, обеспечивают еще больше пространства для хранения данных для всех совместимых систем видеонаблюдения. Модели Western Digital Purple емкостью 10 ТБ и 12 ТБ используют эксклюзивную технологию AllFrame AI, разработанную специально для систем с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря этой технологии накопители поддерживают вдвое больше AI каналов (16 AI каналов / 32 AI потока) по сравнению с продукцией конкурентов, и удовлетворяют требованиям технологий будущего, позволяя создавать еще более мощные системы нового поколения с поддержкой технологий глубокого обучения и видеоаналитики для рынка видеонаблюдения.

Информация о доступности

Накопители Western Digital Purple для систем видеонаблюдения доступны в сети авторизованных дилеров Western Digital по всему миру. Рекомендованная розничная цена в США составляет 399 долларов США за накопитель емкостью 10 ТБ (модель #WD101PURZ) и 479 долларов США за накопитель емкостью 12 TB (модель #WD121PURZ).