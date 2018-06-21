Western Digital выпустила новый 12 ТБ HDD Purple Line

Разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах безопасности высокой четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год и поддержке до 64 камер накопители WD Purple являются оптимальным выбором для систем наблюдения. И вот Western Digital представила новую версию на целых 12ТБ.Жесткие диски WD Purple специально разработаны для круглосуточной эксплуатации в системах наблюдения на основе цифровых и сетевых видеорегистраторов. В них также реализована технология AllFrame, обеспечивающая высокое быстродействие и системные возможности для воспроизведения видео.Накопители WD Purple выдерживают в 3 раза большую нагрузку, чем накопители для настольных ПК, и поэтому больше соответствуют высоким требованиям систем видеонаблюдения.