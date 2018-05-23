Wi-Fi сертифицировал EasyMesh

Wi-Fi EasyMesh обеспечивает стандартизованный подход к развертыванию адаптируемых сетей, состоящих из нескольких точек доступа от разных поставщиков, расширяя охват Wi-Fi и производительность в большей области обслуживания.Wi-Fi EasyMesh позволяет пользователям и поставщикам услуг выбирать совместимые устройства разных марок для обеспечения быстрого, широкого и надежного покрытия Wi-Fi. Технология Wi-Fi EasyMesh координирует множественные точки доступа в единую и интеллектуальную сеть Wi-Fi, которая автономно помогает всем районам иметь полный охват Wi-Fi.