Windows 10X выйдет на ноутбуках

Некоторое время назад появилась информация о том, что операционная система Windows 10X вроде как готова к релизу и производитель уже думает над тем, чтобы запустить в продажу свой планшет с двумя дисплеями. Однако достаточно быстро оказалось, что релиз продукта перенесли на более поздний срок и теперь компания думает над тем, чтобы сначала выпустить операционную систему Windows 10X на обычных ноутбуках, после чего протестировать её, а уже потом с релизом планшета с двумя дисплеями сделать переход. Пока что мы не знаем, когда именно ОС будет отправлена в релиз, плюс для этого продукта явно нужно иметь сенсорный дисплей. С другой стороны, система выглядит достаточно привлекательно и ее стоит попробовать обязательно всем.