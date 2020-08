На игровом мероприятии состоялись презентации множества игр, которые должны выйти в скором времени, такие как Call of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal DLC, Serious Sam 4 и многое другое. Blizzard представила свой проект World of Warcraft: Shadowlands и поделилась информации касаемо выхода игры. Предварительный заказ на покупку игры уже открыт.

World of Warcraft: Shadowlands будет запущен по всему миру 26/27 октября. Новое расширение вносит серьезные изменения в игру.