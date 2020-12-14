XFX представила 340 мм видеокарту RX 6900 XT Speedster MERC 319

XFX представила видеокарту RX 6900 XT Speedster MERC 319. Видеокарта имеет трехслотовую конфигурацию и тепловое решение с тремя вентиляторами и массивным радиатором.

Speedster MERC 319 выполнена в черном исполнении. Видеокарта имеет 16 ГБ видеопамяти GDDR6, 256 битную шину с пропускной способностью памяти 16 Гбит/с. Базовая частота составляет 1925 МГц, частота в режиме Game Clock Up 2105 МГц, максимальный буст до 2340 МГц.

Производитель рекомендует блок питания мощностью 850 Вт. Подача питания осуществляется через два 8-контактных разъема PCIe. XFX RX 6900 XT Speedster MERC 319 оснащена переключателем BIOS.

Видеовыходы: два порта DisplayPort 1.4 с DSC, один разъем HDMI 2.1 VRR и FRL, а также порт USB-C.

Цену компания не опубликовала.
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