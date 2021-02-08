XFX представила видеокарту Radeon RX 6800 QICK 319

Новая видеокарта XFX Radeon RX 6800 QICK 319 была замечена в одном из розничных магазинов в Швеции. Стоит отметить, что видеокарта XFX Radeon RX 6800 QICK 319 не была официально анонсирована и она очень похожа на модель Merc 319, но есть отличия. На модели RX 6800 QICK 319 отсутствует логотип Radeon RX 6800 на боковой стороне, в отличии от Merc 319. Кроме того, известно XFX Radeon RX 6800 QICK 319 не имеет подсветки RGB. Все изменения дают понять, что компания хочет предложить более бюджетную видеокарту. Тактовые частоты так же буду отличаться.

XFX пока не сообщает стоимость и доступность данных видеокарт.
Комментарии и отзывы XFX Radeon RX 6800 QICK 319
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