XFX разрабатывает видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT с водоблоком от EK

XFX готовит к выпуску видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT с водоблоком от известного производителя EKWB. Региональный менеджер XFX Shannon Piel в своем аккаунте в Twitter опубликовал изображение с вариантом видеокарты. Как видно из тизера, водоблок имеет большую акриловую поверхность с логотипом "X". Кроме того, акриловая пластина усеяна RGB светодиодами. Скорее всего, водоблок будет поставляться с задней металлической пластиной. Панель ввода/вывода предлагает стандартную конфигурацию с одним портом HDMI и тремя портами DisplayPort.

Когда будут доступны видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT с водоблоком от EK компания XFX не сообщает.