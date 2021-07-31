XFX разрабатывает видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT с водоблоком от EK

XFX готовит к выпуску видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT с водоблоком от известного производителя EKWB. Региональный менеджер XFX Shannon Piel в своем аккаунте в Twitter опубликовал изображение с вариантом видеокарты. Как видно из тизера, водоблок имеет большую акриловую поверхность с логотипом "X". Кроме того, акриловая пластина усеяна RGB светодиодами. Скорее всего, водоблок будет поставляться с задней металлической пластиной. Панель ввода/вывода предлагает стандартную конфигурацию с одним портом HDMI и тремя портами DisplayPort.

Когда будут доступны видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT с водоблоком от EK компания XFX не сообщает.
Комментарии и отзывы XFX Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT
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