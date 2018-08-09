XPG Spectrix D41 TUF Gaming Edition выглядит шикарно

В последнее время мы стали замечать огромное количество действительно интересных планок оперативной памяти. Например, XPG Spectrix D41 TUF Gaming Edition является ярким примером того, как можно выпустить более-менее доступную память с неплохой производительностью и красивой подсветкой. Конечно, такая память стоит примерно на 30% дороже обычной планки без подсветки, но когда собираешь компьютер и хочешь, чтобы там внутри все было максимально красиво, то обойтись без таких инноваций не получится. Да и разработчики понимают, что этот продукт создавали не для обычных пользователей, а для настоящих энтузиастов с приличным бюджетом на сборку компьютера. Ждем стоимость для отечественного рынка, ведь даже в долларах ценник пока не назвали, а очень хочется узнать, за сколько эту красоту отдают.