XPG анонсирует оперативную память LANCER DDR5 5600 для нового поколения процессоров AMD Ryzen

XPG объявляет о выпуске новых модулей памяти XPG LANCER 5600 DDR5. Это первая память DDR5 с поддержкой AMD EXPO (расширенный профиль для разгона). Более того, вся линейка модулей памяти DDR5 от ADATA и XPG совместима с новейшими платформами AMD, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность.

XPG LANCER DDR5 с частотой до 5600 МГц поставляются в вариантах с RGB-подсветкой или без нее. Они также поставляются в двух цветах радиатора (Midnight Black и Snow White) на выбор. Когда были анонсированы процессоры AMD Ryzen серии 7000, XPG выступила с инициативой выпустить XPG LANCER DDR5 5600, чтобы позволить геймерам, которые все еще находятся в стороне, перейти на DDR5 и воспользоваться преимуществами AMD EXPO для легкого разгона. Полный спектр моделей памяти DDR5 от XPG, включая CASTER, LANCER и HUNTER, будет поддерживать AMD EXPO и будет доступен по всему миру в октябре.

В дополнение к XPG LANCER DDR5 5600, ADATA также выпустит модули памяти ADATA DDR5 5600 U-DIMM, которые будут совместимы с новейшими платформами AMD. Они разработаны, чтобы предоставить создателям контента и другим пользователям высокую вычислительную эффективность и стабильную производительность. Модули памяти XPG LANCER DDR5 5600 и ADATA DDR5 5600 U-DIMM доступны в емкостях до 16 ГБ в одноканальном и двухканальном вариантах.

На модули памяти ADATA и XPG распространяется ограниченная пожизненная гарантия, что обеспечивает дополнительное спокойствие. Модули памяти ADATA DDR5 5600 U-DIMM уже доступны, а LANCER RGB и LANCER 5600 поступят в продажу по всему миру в середине сентября.