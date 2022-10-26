XPG представила новую оперативную память

Сегодня компания XPG, которая является одним из ведущих производителей компонентов для ПК и геймерской периферии, официально заявила о том, что модули оперативной памяти ADATA и XPG совместимы с новейшей платформой Intel Z790 — память работает стабильно и обеспечивает пользователя внушительной производительностью. Это крайне важно, так как пользователи хотят обновить свой игровой компьютер, но при этом не хотят отказываться от качественной оперативной памяти, которая у них уже есть или которую они хотят купить. Кроме того, производитель официально заявил о новой серии оперативной памяти XPG LANCER 7200 DDR5, которая включает в себя в том числе и модели LANCER RGB MERA Limited Edition и LANCER RGB ROG Certified Edition.

Стоит отметить, что данная оперативная память построена на чипах памяти Hynix A-die, что предоставляет возможность геймерам и энтузиастам быстро и эффективно разгонять модули памяти до более высоких скоростей без каких-либо проблем. Конечно, память представлена с RGB-подсветкой, она выпущена в чёрном и белом цветах, смотрится в сборке достаточно привлекательно и поступит в продажу уже к ноябрю текущего года. Очень интересное решение, на которое точно стоит обратить своё внимание, особенно если вы давно решили перейти на новую оперативную память и хотите получить от неё максимальную производительность. И речь на самом деле не только про игровые системы, но и про рабочие машины, которые тоже нуждаются в DDR5-памяти.