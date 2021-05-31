XPG уже готовит оперативную память DDR5

Некоторое время назад компания Samsung официально сообщила новости о том, что у нее уже есть оперативная память нового поколения DDR5 и она уже активно работает над тем, чтобы запустить эту память в продажу для серверов. Здесь стоит сделать акцент — пока что производитель память нового поколения для настольных домашних систем не производит и даже не планирует, так как говорить об этом немного рановато. Но в компании XPG, которая является игровым подразделением ADATA, решили не ждать конкурентов и уже готовятся к выпуску оперативной памяти в привычных для геймеров комплектах. То есть, вы совсем скоро сможете купить комплект памяти DDR5 и пользоваться им на протяжении многих лет — данный формат оперативной памяти не устареет еще очень долго, так как DDR4, который массово запустили в 2013 году, по сей день пользуется спросом на рынке.

Главным преимуществом новой памяти является скорость обработки данных — если на DDR4 получить частоту свыше 3600 МГц может разве что энтузиаст, который купит дорогущий комплект за баснословные деньги, то рабочая память у DDR5-памяти от XPG составит 6000-7000 МГц. Это вдвое больше. сами же комплекты будут поставляться в тех же вариантах, что и DDR4 — будет вариант на 8, 16 и 32 гигабайта памяти. Стоимости, конечно, пока что никто не называл, да и не стоит ждать, что она будет низкой — все же такую память будут покупать разве что самые ярые энтузиасты, которые хотят получить всё самое мощное и производительное. Доступной память данного поколения станет нескоро.