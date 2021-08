Xbox Cloud Gaming теперь доступен на ПК через приложение Xbox

В настоящее время для облачных игр требуется контроллер, подключенный через Bluetooth или USB, но, надеюсь, в какой-то момент в будущем сервис также будет поддерживать мышь и клавиатуру. На Game Pass есть множество игр, таких как Gounded или Sea of ​​Thieves, которые хорошо подходят для управления со стандартных контроллеров ПК. Игры транслируются с разрешением 1080p на 60 кадрах в секунду из центров обработки данных, на которых установлено специальное оборудование Xbox Series X, и самым большим преимуществом является то, что они могут загружать ваш файл сохранения с любого устройства Microsoft, на котором вы ранее играли. Например, если вы наполовину прошли Doom Eternal в Game Pass на своем настольном компьютере, теперь вы можете транслировать его из облака на ноутбук в приложении Xbox и продолжить с того места, где остановились.

