Xbox Cloud Gaming запустят на автомобилях

Ранее в этом году Microsoft и LG уже сотрудничали для запуска Xbox-приложения на «умных» телевизорах, п теперь партнёрство логично расширяется на автомобили. По словам вице-президента Xbox по маркетингу Кристофера Ли, задача компании — сделать облачный сервис доступным везде — на мобильных устройствах, ПК, телевизорах, а теперь и в машинах, чтобы пользователи могли играть так, как им удобно. Кроме того, Microsoft объявила, что вернётся на выставку Tokyo Game Show, которая стартует в конце сентября. Именно там ожидается анонс Forza Horizon 6 — намёки на это можно найти в тизере Microsoft, где показан неоновый городской пейзаж, напоминающий атмосферу Японии. Видимо, компания активно работает в этом направлении, привлекая новую аудиторию.