Xbox Cloud Gaming запустят на автомобилях

Microsoft и LG объединились, чтобы перенести Xbox Cloud Gaming прямо в автомобили с подключением к интернету. Суть в том, что в скором времени появится специальное приложение Xbox для машин, использующих автомобильную платформу LG Automotive Content Platform. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate смогут запускать облачные версии игр прямо на встроенных дисплеях. Приложение будет особенно полезным во время зарядки электромобиля или для развлечения пассажиров в дороге. Платформа LG ACP уже применяется в Европе в Kia EV3 и скоро появится в EV4, EV5 и новом Sportage. Она работает на базе webOS — той же системы, что используется в телевизорах LG, предоставляя доступ к сервисам вроде Netflix, Disney Plus, YouTube и другим.

Ранее в этом году Microsoft и LG уже сотрудничали для запуска Xbox-приложения на «умных» телевизорах, п теперь партнёрство логично расширяется на автомобили. По словам вице-президента Xbox по маркетингу Кристофера Ли, задача компании — сделать облачный сервис доступным везде — на мобильных устройствах, ПК, телевизорах, а теперь и в машинах, чтобы пользователи могли играть так, как им удобно. Кроме того, Microsoft объявила, что вернётся на выставку Tokyo Game Show, которая стартует в конце сентября. Именно там ожидается анонс Forza Horizon 6 — намёки на это можно найти в тизере Microsoft, где показан неоновый городской пейзаж, напоминающий атмосферу Японии. Видимо, компания активно работает в этом направлении, привлекая новую аудиторию.