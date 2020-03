Xbox Game Pass добавила новые игры в библиотеку

Пятого марта были добавлены в магазин Xbox Game Pass игры NBA 2K20, так и Train Sim World 2020. Планируется добавление таких игр, как Ori и Will of the Wisps. Они будут добавлены 11-го марта.

Pikuniku появится 12-го марта. И наконец, игра которую все ждут State of Decay 2: Juggernaut Edition. Это что касается консоли. Для пользователей ПК игры такие же, однако вместо NBA 2K20, игроки получат карточную игру The Lord of the Rings: Adventure Card Game.

Все игры были представлены как мартовский выпуск игр. Также появятся две игры: Control и Shadow of the Tomb Raider.