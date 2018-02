Xbox One S и One X получат поддержку 1440p

Участники программы раннего доступа, имеющие Xbox One S или Xbox One X, получат поддержку разрешения 1440p в ближайшее время. Об этом сегодня объявил руководитель программы Xbox Platform Partner Group Кевин Гэммилл. Впрочем, в случае Xbox One S игры вряд ли будут работать в родных 1440p – скорее всего, речь идет об интерфейсе, фильмах и фильтре качественного растяжения.

Напомним, что приставку Xbox One X оснастили процессором с восемью кастомными 16-нанометровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray. При этом Xbox One X является самой маленькой по размерам консолью Xbox в истории. Графическая производительность новинки достигает 6 терафлопс. Для сравнения, у обычного Xbox One она равна 1,32 TFLOPS, у PS4 – 1,8 TFLOPS, а у PS4 Pro – 4,2 TFLOPS.