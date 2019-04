Xbox One S и Xbox One X отдают в лизинг

На территории России начала действовать новая программа лизинга, которая дает вам возможность взять Xbox One S и Xbox One X не за полную стоимость одним платежом, а с выплатами каждый месяц. То есть, вы берете версию с индексом S в названии и платите по 999 рублей в месяц в течение двух лет (25 платежей). Стоит отметить, что оформить лизинг можно онлайн и курьер сам привезет вам консоль домой. Кроме того, в комплекте идет второй геймпад, игра The Division 2 и подписка на платный сервис Live Gold на 1 год. Отличное предложение на тот случай, если вы давно хотели себе консоль, но не планировали отдавать за нее сразу полную стоимость. Правда, у лизинга тоже есть свои недостатки, но это уже детали. Если заинтересовались, то обязательно берите.