Xbox One S за 990 рублей

Игровые консоли довольно популярны в наше время, но далеко не все пользователи готовы отдавать свои деньги за эту игрушку. Например, вы не знаете, удобно ли вам будет играть с геймпадом или вы просто не совсем понимаете, как нужно играть и какие игры там будут вам интересны. Чтобы не тратить сразу большую сумму денег и даже получить возможность за разумные деньги попробовать, так сказать, консоль на вкус, компания Microsoft запустила в России очень интересную систему с консолью Xbox One S. Вы можете взять приставку на время за 990 рублей в месяц и вернуть ее в любой момент совершенно бесплатно. Это удобно, так как вы берете консоль на месяц, играете, думаете, а потом можете купить себе такую домой или вернуть и дальше играть на ПК. Отлично же.