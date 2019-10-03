Xbox Scarlett получит 4К-камеру

Конкуренция между Microsoft и Sony на рынке игровых приставок достигла своего предела и следующее поколение приставок, которое вот-вот уже должны показать, решит, кто следующие семь лет будет править балом. На текущий момент компания Microsoft проиграла гонку за игровые консоли в пух и прах — пока PS4 покупают миллионными тиражами, Xbox One еле-еле продается даже на распродажах. Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения. Она будет снимать в 4К и это видео, вероятно, будет использоваться для взаимодействия с какими-то играми или для общения в интернете, например. Фишка крутая и многим она может понравиться, ведь снимать контент или двигаться перед камерой очень весело.