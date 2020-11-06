Xbox Series S действительно получит мало памяти

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что у новой консоли Xbox Series S всего 364 гигабайта встроенной памяти для хранения различных видеоигр. Этого, конечно, достаточно мало — всего у консоли 512 гигабайт на твердотельном накопителе, но доступно будет гораздо меньше из-за операционной системы и прочих тонкостей. Теперь производитель подтвердил эту информацию и заявил, что 364 гигабайт точно хватит пользователям, чтобы те могли с комфортом играть в любимые игры, получать удовольствие от различного контента. Все же интернет на сегодняшний день достаточно мощный и загружать игры можно быстро, так что смысла хранить по двадцать игр на консоли нет. Довольно странное заявление со стороны производителя.