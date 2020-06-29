Xbox Series S для игр в 1080р

На просторах интернета давно гуляет информация о том, что компания Microsoft думает над выпуском консоли Xbox Series S, которая будет более простым решением в области гейминга, но и продаваться будет за более привлекательную цену. Это довольно круто, так как производителю нужно привлекать внимание не только тех игроков, которые уже давно играют в игры и хотят получить максимум удовольствия, но и тех, кто хочет просто взять гаджет в руки, подключить к телевизору и впервые попробовать такого рода контент. И Xbox Series S, если верить информации от инсайдеров, даст возможность играть в 1080р, то есть в традиционном для нас Full HD разрешении, хотя при этом будет обладать теми же возможностями, то и оригинальная игровая консоль. Это очень крутая новость.