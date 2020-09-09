Xbox Series S выйдет 10 ноября

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft планирует выпустить свою новую доступную консоль в ближайшем будущем. После этого производитель официально подтвердил данный факт, а теперь появилась информация, что гаджет отправится в продажу 10 ноября 2020 года. Стоимость консоли при этом составляет 299 долларов, так что продукт и правда будет достаточно доступным, особенно если учитывать, что ранее производитель говорил о более старшей консоли с ценником в 500 долларов. Теперь вот производитель решил выпустить еще и доступный вариант с более простым железом, который явно будет пользоваться повышенным спросом у потенциальных покупателей. Ожидаем теперь релиза и цен для нашего региона.