Xbox Series X / S - единственные консоли, которые используют все возможности архитектуры AMD RDNA 2

Ранее Microsoft опубликовала в своем блоге статью, посвященную особенностям консоли Xbox и ее экосистеме, в которой упомянула о отличных показателях видеокарт AMD Radeon, заявив, что приставки серии X и S - единственные, которые используют полную мощность архитектуры RDNA 2. С предстоящим выпуском Xbox Series X | S 10 ноября появится новое поколение игр, обеспечивающих уровень мощности, производительности и совместимости, невиданный ранее в консольных играх, на базе новейших архитектур AMD «Zen 2» и RDNA 2. Компания отметила, что у них есть новые возможности аппаратного ускорения, такие как Directx Ray Tracing, Mesh Shaders, Sampler Feedback и Variable Rate Shading, которыми могут воспользоваться разработчики игр.