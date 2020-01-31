Xbox Series X будет работать на высоких FPS

Разработчики игровой консоли Xbox Series X говорят о том, что сейчас они активно работают над оптимизацией своего продукта под новый процессор от AMD. Они говорят о том, что новая платформа обладает достаточно высокой производительностью для работы с играми на высокой частоте кадров. Ранее консоль ограничивала пользователя 60 кадрами в секунду, что являлось неким золотым стандартом. Сейчас ситуация изменилась, так как производители получили достаточно мощный процессор и могут обеспечить пользователя даже более высокой частотой кадров. Сейчас разработчики Xbox Series X трудятся над тем, чтобы железо правильно воспринимало частоту кадров и на момент релиза продукт выдал пользователю действительно классную картинку.