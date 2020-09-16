Xbox Series X будет успешной на старте

Чем ближе релиз консолей нового поколения, тем больше информации появляется вокруг данного продукта. Например, производитель Xbox Series X официально заявил, что подготовил достаточно новых проектов, которые будут выпущены исключительно на этой платформе, чтобы пользователи с радостью приобретали консоль и получали от нее удовольствие. Пока что не совсем понятно, о каком именно контенте идет речь, ведь пока что даже приблизительно никаких анонсов не было. Но мы ожидаем полноценного анонса со списком проектов, после чего уже можно будет говорить о преимуществах или недостатках данного продукта. Сейчас даже предположить анонсы компании нельзя, так как информации в сети слишком мало для этого. Будем ждать новостей.