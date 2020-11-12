Xbox Series X на самом деле не дымится

Некоторое время назад на просторах интернета появились видео, на которых консоль Xbox Series X слишком уж сильно дымится, издавая просто море дыма — как будто внутри развели костер. Конечно, все эти видео вызвали массу негодования в интернете, но достаточно быстро оказалось, что это обман. Пользователи просто разбирали консоль, ставили внутрь вейп, после чего включали его и показывали на видео, как устройство дымит. Собственно, это изначально было ясно, но после публикации официальных разоблачений ситуация наладилась и сейчас вроде никаких проблем у репутации Xbox Series X нет. Другое дело, что производитель мог бы спокойно подать в суд на данных пользователей, которые вводили весь интернет в заблуждение и портили консоли репутацию.