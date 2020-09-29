Xbox Series X отлично справляется со старыми играми

Первые консоли Xbox Series X уже добрались до своих владельцев, так что они смогли провести детальные тесты производительности. Оказалось, что приставка и правда отлично работает с различного рода старыми играми с консоли предыдущего поколения. Например, в играх, где Xbox One X показывала 30 кадров в секунду, Xbox Series X показывает 58 кадров в секунду, то есть, в два раза больше. С другой стороны, производитель заявил, что пока что это лишь начало и на самом деле консоль может лучше, просто сейчас игры не оптимизированы. После того, как продукт оптимизируют, пользователь сможет совершенно спокойно получать и более высокую частоту кадров. Пока что об этом нет точной информации и судить об особенностях Xbox Series X рано, ждем тестов.