Xbox Series X показал неплохие результаты производительности

Всех геймеров сейчас интересует лишь один вопрос — смогут ли консоли нового поколения предоставить геймерам те возможности, на которые они так надеются. Первые тесты консолей показывают, что шансы на это вполне есть — консоль Xbox Series X показала 4К разрешение и 60 кадров в секунду в современных проектах, что является несомненным преимуществом для тех, кто планирует подключать продукт к телевизору современного формата. Правда, стоит сказать, что речь идет об уже выпущенных играх, а не о релизах, которые состоятся в ближайшем будущем. Возможно, там будет немного иная картина в плане производительности. Будем ждать тестов новых игр и тогда уже можно будет говорить о реальной производительности данной игровой консоли.