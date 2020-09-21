Xbox Series X получила новую крутую функцию

Сегодня разработчики из Microsoft поделились достаточно интересной новостью о том, что консоль Xbox Series X получит довольно удобную функцию создания скриншотов и видео. Теперь при нажатии на клавишу Share будет делаться скриншот, который сразу записывается в память приставки, а по долгому нажатию начинается запись видео. Весь контент сразу синхронизируется с облаком OneDrive, так что можно будет потом скачать скриншоты с компьютера или обработать их, что действительно удобно, если вы делаете это постоянно. Вопрос скорее в том, как будет отвечать прямой конкурент, ведь у Sony пока что можно скинуть скриншоты либо через флешку, что крайне неудобно, либо в Twitter и Facebook. Других вариантов сохранить контент просто нет и это достаточно грустно.

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