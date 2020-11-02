Xbox Series X проигрывает PS5 по популярности

До релиза консолей нового поколения осталось совсем немного, так что аналитики рынка активно работают над тем, чтобы предоставить пользователям возможность выбрать самое популярное решение. Например, аналитики проследили за рынком и оказалось, что консоль Xbox Series X меньше привлекает внимание аудитории, чем главный конкурент — PS5. Аналитики уверены, что это связано с провалом Xbox One, после которого геймеры не горят желанием отдавать свои деньги за устройство компании Microsoft. Вместо этого они планируют вложить средства в консоль другого производителя, дабы точно получить приличный объем игр на новом поколении игровой приставки. И с их мнением сложно поспорить, ведь на самом деле это весьма логичное умозаключение. Но, ждем старта продаж.

Комментарии и отзывы Xbox Series X
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