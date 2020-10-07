Xbox Series X сильно перегревается

Некоторое время назад в сети появился слух о том, что охлаждение в консоли Xbox Series X реализовано достаточно плохо — производитель из-за желания сделать приставку стильной немного позабыл об эффективности охлаждения. Теперь появились первые отзывы пользователей, которые получили консоль раньше релиза, и они тоже говорят о том, что приставка Xbox Series X довольно сильно нагревается при повышенных нагрузках. Конечно, ни одного официального теста пока что нет, ведь Microsoft явно дает консоль на тест только тем изданиям, которые точно не скажут ничего плохого, так что стоит подождать первых обзоров от тех изданий, которые купили консоль сами. Все же на текущий момент тяжело представить, чтобы консоль с таким охлаждением работала хорошо.