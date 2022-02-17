Xbox Series X скоро получит обновление Quick Resume

Великолепная функция Xbox Series X, позволяющая продолжить с того места, на котором вы остановились, без утомительной загрузки, получает обновление, Quick Resume скоро станет еще лучше. Microsoft в настоящее работает на функцией, позволяющий постоянно держать две игры в состоянии быстрого воспроизведения. По сути, это означает, что вам не придется жертвовать любимыми играми, чтобы свести к минимуму экраны загрузки.

Это очень важно, хотя Xbox Series X в настоящее время позволяет вам приостанавливать три игры в подвешенном состоянии, новое обновление позволит двум играм оставаться в состоянии быстрого возобновления независимо от того, сколько других игр вы играли в это время. Quick Resume — одна из самых примечательных функций Xbox Series X и Series S, с которой Sony PS5 пока не может сравниться.
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