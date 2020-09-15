Xbox Series X в два раза тяжелее Xbox Series S

Появилась достаточно интересная информация об игровой консоли Xbox Series X, которая совсем уже скоро будет официально анонсирована. Производитель заявил, что данная консоль весит ровно в два раза больше, чем консоль Xbox Series S, хотя, конечно, это мало кому будет интересно в итоге. Все же это игровая приставка, которая будет стоять возле монитора или телевизора, ее не нужно будет носить постоянно или что-то в таком роде, так что вес продукта никак не повлияет на то, будет ли консоль популярна или нет. Но все же приятно, что чем ближе релиз консоли, тем больше интересной информации рассказывает производитель. Ожидаем еще больше интересного, чтобы рассказать нашим читателям важную информацию о будущем релизе, который состоится уже в ноябре.