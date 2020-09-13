Xbox Series X запустят 10 ноября

Консоли нового поколения Microsoft, Xbox Series X и Xbox Series S, будут выпущены в один день: 10 ноября 2020 года.

Компания подтвердила, что Xbox Series X будет стоить 512 долларов США, а Xbox Series S - 335 долларов США. Предварительным заказы на обе консоли откроются 22 сентября.

Microsoft также подтвердила, что Xbox All Access будет расширен до 12 стран: Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Южной Кореи, Швеции, Великобритании и США.

Xbox All Access - это программа ежемесячных платежей, позволяющая игрокам получить консоль следующего поколения с Xbox Game Pass Ultimate по цене от 24,99 долларов США в месяц в течение двух лет.

Компания Microsoft также стала партнером Electronic Arts, чтобы сделать Xbox Game Pass еще более выгодным, чтобы абоненты Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК могли получить доступ к библиотеке EA Play из 89 игр - без дополнительной оплаты.

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