Xbox Series запутала разработчиков и игроков

Когда компания Microsoft официально заявила, что планирует продавать две консоли нового поколения, многие пользователи решили, что это упростит им жизнь. На самом деле это сильно ее усложнило — сейчас многие пользователи путаются в моделях Xbox Series, не понимают, какая консоль на что способна, плохо разбираются в характеристиках продукта. Для разработчиков видеоигр это тоже большая проблема, так как им нужно адаптировать свои игры сразу под две платформы, которые в корне отличаются друг от друга в аппаратном плане. Это проблема и, вероятно, она сильно ударит по популярности приставки. Геймерам проще купить PlayStation 5 с одной комплектацией, чем разбираться в разных моделях конкурента. И ведь это действительно так.