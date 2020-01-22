Xbox Streaming на платформе Android доступна для тестеров

Потоковая передача с Xbox на смартфон это новая функция, которая распространяется по всему миру. Первым кому удалось опробовать были инсайдеры из США и Великобритании.

Компания Microsoft официально объявила, что инсайдеры Xbox смогут протестировать потоковую передачу игр на смартфон Android с поддержкой контроллера Bluetooth. Xbox Console Streaming будет проверять домашнюю сеть, пропускная способность канала должна быть не менее 4,75 Мб/с, желательно от 9Мб/с.

Принять участие в тестировании Xbox Console Streaming могут владельцы Xbox One, состоящие в программе предварительной оценки Xbox. Пользователю потребуется: беспроводной геймпад Xbox One с Bluetooth, учетная запись Microsoft с профилем Xbox, Android 6.0 или более поздней версии.