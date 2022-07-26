Xbox получит системное обновление для более быстрой загрузки консолей

Microsoft продолжает совершенствовать свою игровую консоль Xbox. Так например модель Xbox One с момента запуска получала улучшения связанные с ускорением загрузки. В свою очередь Xbox Series X/S получили возможность использования более быстрых твердотельных накопителей M.2, что в целом сократило время загрузки консолей.

Тем не менее, разработчики готовят выпустить новое обновление, которое в настоящее время тестируется участниками программы предварительной оценки Xbox. С выходом обновления время загрузки будет сокращено до 8 секунд.

Когда выйдет обновление не сообщается.