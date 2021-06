Xbox представила самую большую линейку эксклюзивных игр в истории

Xbox провела онлайн-мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase, показав самую масштабную игровую линейку за всю историю существования Xbox. В рамках шоу было продемонстрировано и анонсировано 30 игр от партнёров и внутренних студий, 27 из которых станут частью каталога Xbox Game Pass. Каталог Xbox Game Pass пополнится следующими играми: Yakuza: Like a Dragon, Microsoft Flight Simulator, Hades, Back 4 Blood, Age of Empires IV, Among Us.

Самые ожидаемые проекты: Forza Horizon 5 (Выход 9 ноября 2021 года), Halo Infinite появится в конце 2021 года. В следующем году ожидаются такие проекты, как Starfield (11 ноября 2022 года), летом 2022 года появится шутер от первого лица - REDFALL и 28 апреля 2022 года запланирован выход шутера - S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Также в конце этого года и начиная со следующего фанаты Xbox смогут сыграть в такие горячо ожидаемые проекты, как Atomic Heart, Far Cry 6, Battlefield 2042, A Plague Tale: Requiem, Twelve Minutes, The Ascent, The Outer Worlds 2, The Elder Scrolls Online | Console Enhanced, Contraband и многие другие.