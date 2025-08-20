Xbox выпустит ROG Xbox Ally уже 16 октября 2025 года

Консоли будут поддерживать Microsoft Co-Pilot for Gaming, а игры получат особую систему тегов производительности, похожую на Steam Deck от Valve. Игры будут маркироваться соответствующим образом — «Should perform well on this device» (30 FPS), «Should perform great on this device» (60 FPS) или «Performance check not available yet», если тестирование не проводилось. Кроме того, компания представила Handheld Compatibility Program — инициативу по подготовке большего числа игр к работе на портативной консоли. Xbox совместно со студиями тестирует «тысячи игр», чтобы игроки могли насладиться совместимостью сразу после старта продаж. Это похоже на ту систему, которую компания Valve разработала в своё время для своей собственной портативной консоли. И это на самом деле классная инициатива со стороны Microsoft.