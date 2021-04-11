Xiaomi Mi Pad 5 показали на тизере

В сети появился тизер планшета Xiaomi Mi Pad 5, который еще не был представлен официально. Отметим блок основной камеры в духе флагманского смартфона Mi 11 и довольно тонкие рамки вокруг дисплея. Если верить источнику, планшет получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, 10,95-дюймовый дисплей с разрешением 2К, батарею емкостью 8000 мАч, сдвоенную камеру с модулями разрешением 20 Мп и 13 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, корпус толщиной 8,13 мм и массой 510 граммов, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в базовом варианте. Цена данной версии составит 600 долларов. Официальная презентация планшета ожидается в середине следующего месяца.

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