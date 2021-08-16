Xiaomi Mi Pad 5 раскупают как горячие пирожки

Несколько дней назад Xiaomi официально выпустила свой смартфон Mi MIX 4, а также серию планшетов Mi Pad 5 на своем внутреннем рынке в Китае, а сегодня устройства впервые официально поступили в продажу на китайском рынке. Более того, довольно быстро компания также сообщила, что за пять минут было продано 200 000 планшетов серии Mi Pad 5, хотя информации о прибыли пока что не поступило — инсайдеры говорят о 300 миллионах китайских вон, но пока что это неофициальная информация и верить ей, скорее всего, не стоит. Кроме того, стоит напомнить о ценах на новый продукт — модель Mi Pad 5 с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти стоит 1999 юаней (~ 308 долларов США), а модель 6 ГБ + 256 ГБ — 2299 юаней (~ 335 долларов США). Это достаточно доступный продукт, так что никого не должно удивлять, что устройство пользуется спросом. С другой стороны, модель Pro стоит 2499 юаней (~ 385 долларов США) за модель 6 ГБ + 128 ГБ, тогда как модель 6 ГБ + 256 ГБ доступна за 2799 юаней (~ 432 доллара США). Ещё есть вариант 5G модели Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти — такое удовольствие стоит 3499 юаней (~ 540 долларов США).

При этом планшет Mi Pad 5 оснащен 11-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 860, 13-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной камерой для селфи, MIUI для Pad, аккумулятором на 8720 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. С другой стороны, Mi Pad 5 Pro поставляется с тем же дисплеем, что и стандартная модель, но оснащен более мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 870. Он оснащен основной камерой на 13 МП (50 МП для модели 5G), дополнительным датчиком на 5 МП и 8-мегапиксельной камерой для селфи.