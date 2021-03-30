Xiaomi готовит Mi Power Bank Boost Pro к релизу

Компания Xiaomi находится на рынке портативных аккумуляторов достаточно длительное время, продавая устройство благодаря низкой стоимости и значительному объему. Сейчас появилась информация о том, что компания запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств, чтобы отправить в релиз новую портативную батарею с объёмом 30000 мАч. На текущий момент известно лишь что, что данная модель будет продаваться по цене 27 долларов, что достаточно дешево по меркам современного рынка, но никаких особенных технологий у этой батареи не будет. Пользователь сможет использовать поддержку зарядки на 18 Вт, также устройство будет оборудовано двумя портами USB. Будем надеяться, что устройство доберется и до российского рынка в самое ближайшее время.