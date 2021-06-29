Xiaomi готовит флагман на новом процессоре с камерой 200 Мп

Вчера Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 888+ как разогнанную версию существующего чипа Snapdragon 888. Помимо более высокой скорости тактовой частоты, Snapdragon 888+ оснащен улучшенным AI Engine и ожидается, что такие компании, как Honor, ASUS, Motorola, Xiaomi и Vivo в конце этого года выпустят новые смартфоны на базе новейшего процессора. А сегодня популярное информационное издание Digital Chat Station поделился ключевыми подробностями о грядущем флагмане Xiaomi, который уже разрабатывается на основе новинки. По словам информаторов, новое устройство будет оснащено дисплеем с изогнутыми краями, в углу которого расположен вырез под фронтальную камеру. Журналист издания добавил, что в качестве основной камеры будущий флагман будет оснащен 200-мегапиксельным объективом.

Здесь стоит уточнить, что ранее уже появлялись новости о том, что будущий флагман китайского гиганта будет оснащён 200-мегапиксельным сенсором от компании Samsung. Интересно, насколько качественно он будет снимать и какие будут преимущества у камеры помимо того, что она обладает безумным по современным меркам разрешением сенсора. Более того, в интернете даже есть слух о том, что производитель планирует предоставить пользователю возможность снимать видео в 16К, но пока что эта информация кажется довольно необоснованной, да и эта функция довольно бесполезна. Ждем с нетерпением, когда данный смартфон официально представят и отправят в продажу.
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